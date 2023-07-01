Kaklık Mağarası’nın eşsiz güzelliği görenleri büyülüyor

AA

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde yer alan mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunları, 32 derecede sabit olan havası ve büyülü atmosferiyle 21 yıldır turizme katkı sağlıyor.

Ziyaretçilerin üzerinde yürüme imkanı bulduğu berrak ve kükürt kokulu suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği rivayet ediliyor.

Mağara içinden akan şelalenin basamaklar halindeki travertenlerle oluşturduğu görüntüler ise eşine az rastlanan bir manzarayı ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansının (AA) FPV dron ile görüntülediği mağarada açıklamalarda bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mağaranın tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayısının da yükseldiğine işaret etti.

Pamukkale'ye gelen çok sayıda turistin travertenlerin mağara içindeki halini de merak ederek ilçeye geldiğini anlatan Kepenek, bölgenin cazibesini artırmak istediklerini dile getirdi.

Kepenek, mağara içindeki suyun 24-26 derece arasında olduğu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle kış döneminde buraya geldiğinizde ceketinizi, montunuzu çıkarıp mağarayı kolaylıkla gezebilirsiniz. Mağara turizmi, mağara ziyaretleri son dönemlerde çok yaygınlaştı. Vatandaşların ne talep ettiğine bakarak düzenlemeler yapıyoruz. Kaklık Mağarası mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Talep çok yoğun. Gittikçe artan, ivmesi sürekli yukarı yönlü olan bir talep var. Son üç aylık dönemde yaklaşık 50 bin ziyaretçi geldi."

Mağaraya yurt dışından ise özellikle Japonya, Kore ve Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini, Denizli'ye yolu düşen herkesin mağarayı mutlaka görmesi gerektiğini aktardı.

Fransa'da yaşayan Ramazan Acun ise ilk kez gördüğü bu mağarayı çok beğendiğini anlatarak, "Dedikleri kadar güzel. Ben Pamukkale'yi gezdim, gördüm. Burası da oranın aynısı. Yalnız yeraltı bu sefer. Ortam çok güzel." dedi.

Acıpayam'dan gelen Berna Karakuzu da mağaranın atmosferini çok sevdiğini belirterek, "Benim egzamalarım var. Şifa için geldim. Çok güzel bir yer. Herkesin haberi olmalı bence. Herkes bu şifalı sulardan yararlanmalı." diye konuştu.