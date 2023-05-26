Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi kakuleli keki pişirmek sanılanın aksine kolay. Kek tarifinin püf noktası ise pişirme süresine dikkat etmek gerekiyor. Peki, kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?

Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?

Kakuleli keki denemek isteyenler için kakuleli kek tarifini sizler için derledik. Peki, kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?

İşte kakuleli kek tarifini sizler için derledik…

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KAKULELİ KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

- 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

- 1 bardak ılık süt + 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 170 gr tereyağı, oda ısısında

- 2 bardak toz şeker

- 1 limonun rendelenmiş kabuğu

- 4 yumurta, oda ısısında

- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 paket vanilya

- 3 bardak un

- 1 yemek kaşığı kakule tozu (ayrıntı tarif sonunda)

- 1 paket kabartma tozu

KAKULELİ KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyip atın.

Süte limon suyunu ekleyip karıştırın ve hafif koyulaşana kadar yaklaşık 20 dakika kenarda bekletin.

Oda ısısındaki tereyağı, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırma kabına alın ve kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın. Yumurtalar ve vanilya özütünü ekleyerek 3 - 4 dakika daha çırpın. Süt ve limon suyu ile hazırladığınız buttermilk i ilave ederek kısa süre çırpın. En son un, kakule tozu ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve homojen hale gelene kadar karıştırın.

Kek hamurunu kalıba aktarıp üzerini spatula yardımıyla düzeltin.

170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkarsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 160 dereceye düşürerek 10 dakika daha pişirin. Keki fırından çıkartıp yaklaşık 15 dakika sonra kalıptan servis tabağına geçirin, soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

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