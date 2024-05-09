Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı

Kaynak: DHA
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı
Kalben adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Beyoğlu’ndaki evinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam 15 gram olan uyuşturucu ele geçirildi.
Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. İfadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

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Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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