Kalben’den ilk açıklama. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Kalben’den ilk açıklama. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Kalben ilk kez açıklamalarda bulundu. Kalben açıklamasında "Kıymetli kamuoyunu bu şekilde meşgul ettiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Cihangir semtinde, Çarşamba günü şafak vakti gerçekleştirilen bir uyuşturucu baskınında, popüler şarkıcı Kalben’in evinde yapılan aramada, nadir bulunan “skunk” türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şarkıcının evinde bulunan ve toplamda 15 gram ağırlığında olan bu maddelerin yanı sıra, çeşitli döviz kurlarında toplamda 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 Türk Lirası’na da el konuldu.

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KALBEN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezindeki sorgusunda, Kalben’in sadece kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurduğunu ifade ettiği, ancak savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan sanatçı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Bu olayın ardından Kalben, sosyal medya üzerinden hayranlarına duygusal bir mesaj yayınladı.

Mesajında, “Sevgili dostlarım, müzik ve edebiyat sayesinde tanıştığımız, sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde bir araya geldiğimiz, hem mutlu hem de zor zamanlarımızı paylaştığımız sizler; umudunuz, sevginiz ve dayanışmanızla bana güç verenler…"

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"KAMUOYUNU ALIKOYDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

"Sağlığım konusunda endişelenmenizi istemiyorum. Kamuoyunun zamanını bu şekilde alıkoyduğum için üzgünüm. Ailemin, sevdiklerimin ve yakınlarımın yanındayım. İyiyim ve daha da iyi olmak için çaba gösteriyorum. Sizi sevgiyle selamlıyorum,” dedi.

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