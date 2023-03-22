Kalbin gerçek ilacı hangisi

Prof. Dr. Niyazi Güler, yaptığı açıklamada, günümüzde gerçekleşen ölümlerin yüzde 40’ının kalp rahatsızlığından kaynaklandığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Haftanın en az dört günü, günlük yarım saatlik süreyle egzersiz yaparsak kalp rahatsızlığının önüne geçebiliriz. Spor ve egzersiz yapınca mutluluk hormonları devreye giriyor. Vücudu hem zihnen hem bedenen rahatlatıyor. Bu hormonların harekete geçmesi de insanı stresten uzaklaştırıyor ve kalbi rahatlatıyor.

Sağlık insanın en çok önem vermesi gereken bir konu. Bu konuda ne kadar hassas olunursa o kadar sıhhatli bir yaşama sahip olunur. Kalp hastalığına yakalanmamak için bol bol sebze tüketilmeli, en önemlisi spor ve egzersiz yapılmalı. Haftanın en az dört günü, günlük yarım saatlik süreyle egzersiz yaparsak kalp rahatsızlığının önüne geçebiliriz. Spor ve egzersiz yapınca mutluluk hormonları devreye giriyor. Vücudu hem zihnen hem bedenen rahatlatıyor. Bu hormonların harekete geçmesi de insanı stresten uzaklaştırıyor ve kalbi rahatlatıyor”

ÖLÜMLERİN YÜZDE KAÇI KALPTEN

Kalp rahatsızlarının belirli başlıklar altında toplandığını hatırlatan Prof. Güler, “Günümüzde ölümlerin yüzde 40’ı kalp rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Kalp rahatsızlıklarını ‘kapak rahatsızlığı, kalbe giden damarların tıkanması, ritim bozukluğu ve kalp kasının zedelenmesi’ başlıkarı altında toplayabiliriz. Bu başlıklar içerisinde en çok gördüğümüz damar tıkanıklığı. Damar tıkanıklığının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması lazım” şeklinde konuştu.

“EFOR TESTİ YÜZDE 80 DOĞRU SONUÇ VERİR”

Kalbin sağılığı için un, şeker ve tuzdan uzak durulmasına dikkati çeken Prof. Güler, erkeklerde göbek çevresinin 92, kadınlarda ise 88 cm’nin altında olması gerektiğine vurgu yaptı. Efor testinin erken tanı için çok önemli olduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi:

“Kalp hastalığı tanısı konması zor bir olay. İlk olarak biz kan tahliline bakıyoruz. Kan tahlilinde kişinin şekerinini kolestrolünün yüksek olup olmadığına bakıyoruz. Diğer önemli bir nokta ise efor testi ve egzersisz testi dediğimiz test. Burada hastayı koşturuyoruz. Bunu yaparken hastanın kalp hızı yükseliyor. Kalp hızı yükselirken hastada bir değişiklik olursa bunu biz saptamış oluyoruz. Bugün için en iyi tarama testi budur. Yani hastanın kalp hastalığı olup olmadığının en önemli yolu efor testi yapmaktır. Efor testi yüzde 80 doğru ve sağlıklı sonuç verir. Hastanın göğüs ağrısı şikayeti varsa, efor testi bozuksa, şekeri ve tansiyonu varsa, hasta sigara içiyorsa, bu kişilerde kalp rahatsızlığına şüphe ile bakıp anjiyo yapıyoruz. Anjiyo ile gelişen teknoloji ile birlikte verilen zarar çok az. Anjiyonun getirdiği yarar verdiği zarardan çok daha fazla. O sebeple anjiyoyu kullanıyor ve tercih ediyoruz.”