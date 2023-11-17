Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil alev alırken, kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobil kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak kaza yaptı.

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Kazanın ardından otomobil yanarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürülürken, polis ekipleri de sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit etti.

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Polis ekipleri tarafından kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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