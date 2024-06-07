Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 23.15 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi.

İddialara göre, konteyner iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen Karakuş'a, olay yerine gelen bir araçtan peş peşe ateş açıldı.

Karakuş, kafasına ve karın bölgesine isabet eden dört kurşunla ağır yaralandı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakuş, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde bir tabanca ve cep telefonu bulurken, Karakuş'un üzerinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi.

Karakuş’un cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın faillerini yakalamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



