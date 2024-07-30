Kaldırımda ceset bulundu, polis cinayet şüphesiyle araştırma başlattı

Kaynak: İHA
Kaldırımda ceset bulundu, polis cinayet şüphesiyle araştırma başlattı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir adamın bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, cinayet şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mersin-Antalya D-400 karayolu kenarındaki kaldırımda meydana geldi. Yoğun araç trafiğinin olduğu bölgede vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28-30 yaşları arasındaki erkek şahsın bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine şerit çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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