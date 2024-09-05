Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Gebze'nin Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gerçekleşti. Caddeye yakın bir akaryakıt istasyonundan geldiği belirtilen ve plakası henüz öğrenilemeyen taksiden, kaldırımda yürüyen Ferdi E.’ye tabancayla 4 el ateş açıldı. Ferdi E. bacağına denk gelen mermiyle yaralanırken, saldırgan ise bulunduğu taksiyle olay yerinden kaçtı.

Olay yerine ulaşan Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ferdi E., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, açılan ateşin taksideki yolcudan mı yoksa sürücü tarafından mı açıldığını belirlemek için tespit etmek ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.