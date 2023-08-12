Kaldırımdaki çatlağın arasında 3 timsah çıktı

Sosyal medyada paylaşılan ve Hindistan'da çekildiği ileri sürülen bir videoda kaldırımın altında üç timsahın olduğu ve bölgede yaşayan kişilerin duyduklarını söyledikleri seslerin timsahlardan geldiği görüldü. Timsahlar tespit edilmeden önce bölgede yaşayan kişiler garip sesler duyduklarını söyleyip kaldırımdaki çatlağa yaklaşmıştı.

The New York Post gazetesinin aktardığına göre, çatlak kaldırıma yaklaşan kişiler, kaldırımın altında sırayla üç timsah gördü. Timsahlardan biri kaldırım taşlarını kırarak yer altından yer üstüne çıktı. 1 milyona yakın izlenen videoda olay yerinde insanların toplandığı ve birlikte timsahı kaçmadan yakalamaya çalıştıkları görüldü. Bu esnada kırmızı kıyafetli ve iş botu giymiş bir kişi elindeki aletle ilk timsahı boynundan yakalamaya çalışıyordu.

Kırmızı kıyafetli kişi, timsahlardan birini yakalamaya çalışırken, bir başka timsahın daha kaldırımın altından çıktığı kameraya yansıdı. İkinci timsah, bu anı kameraya alan kişiye doğru yöneldi. Bu esnada üçüncü bir timsahın da kaldırımın altından sırtı görünüyordu. Üçüncü timsahın görevlilere zorluk çıkarmadan yakalandığı aktarıldı.