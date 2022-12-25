Yeni lider Galatasaray'ın nasıl kazandığını yazdı

Fenerbahçe kaybetmiş, Beşiktaş berabere kalmış, Galatasaray bu fırsatı kaçırır mı?

Kaçırırsa sürpriz olurdu.

Kaçırmadı, İstanbulspor’u son dakikalarda zorlansa da yenmeyi başardı.

Teknik Direktör Okan Buruk Muslera, İcardi ve Mathias Ross’un yokluğunda ileride emektar golcü Gomis’i tek bırakmış ama arkasına Mertens gibi çok serii, kanatlara da Kerem ve Rashica gibi çok hızlı silahlarını koymuştu.

Bir bakıma “ Gomis’e verin, golleri seyredin” diyordu.

Öyle de oldu.

Verdiler Gomis’e, oturdular liderliğe.

MAÇIN YILDIZI GOMİS

Gomis yılların ustası. Ne zaman, nerede duracağı iyi biliyor. Adeta golü kokluyor.

Süper ligin en yaşlılarından olmasına rağmen, gençlerin örnek alması gereken bir isim.

Okuma yazma bilmeyen ailesi Senegal’de yokluk içinde yaşarken, annesi “bizim gibi olmasın” diye Fransa’da Toulon kentinin varoşlarında doğurmuştu Gomis’i.

“Okusun adam olsun” demişlerdi.

Gomis okumadı ama adamın da, golcülerin de kralı oldu.

Bunca yıl hem ailesini doyurdu, hem kardeşlerini okuttu, hem de rakip kaleleri gole doyurdu.

Bugün de öyle.

Galatasaray’ın her atağında kale önünde biten, adeta topu kendisine çağıran adamdı.

14. dakikada direkte patlayan şutundan bir dakika sonra kafayla ağları havalandırarak perdeyi açtı.

31’de bir şutu daha direğe takıldı ama 37’de göğüs hizasından gelen topa eğilip kafayı vurarak golü atması sadece alkışlanırdı.

Alkışlandı da.

Emektar golcü sahada durduğu 75 dakikada da bir golcüye ve bir takım kaptanına yakışır herseye yaptı.

Sadece iki gol atmakla kalmadı, an geldi savunmasına yardıma koştu.

GOMİS ÇIKTI, GALATASARAY DURDU

Gomis’in ilk yarıdaki iki golüyle galibiyeti cebine koyan Galatasaray kalan dakikalarda iş bitirici forvet aradı.

Sarı Kırmızılılar özellikle kanatları çok kullanmalarına, Mertens ve Kerem ile pozisyon bulmalarına rağmen Gomis’in yaptığını yapamadılar.

Onlar golü bulamayınca İstanbulspor umutlandı.

Son dakikalarda Galatasaray’a korkulu dakikalar yaşatmayı başardılar.

82’de ilk derli toplu ataklarında Mehmet ile golü buldular.

Hele hele 93. Dakikada öyle bir gol kaçırdılar ki, beraberliği yakalamaları içten bile değildi.

Oyuna sonradan giren Emir Gültekin kaleci Okan ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu auta attı.

YENİ LİDER GALATASARAY

Galatasaray son bölümde zorlansa bile İstanbulspor’u 2-1 yenerek 662 gün sonra liderliğe oturdu.

Artık zirvede Fenerbahçe’nin bir puan üstündeler.

Ligde şampiyonluk yarışı yeniden kızışıyor.

Bakalım önümüzdeki haftalar ne gösterecek?

İSTANBULSPOR’UN İŞİ ZOR

İstanbulspor’un istatistiklerine bakın.

Sezon başından bu yana topa daha fazla sahip oluyor, rakiplerinden daha çok pas yapıyor.

İyi de, sonuçta kaybediyor.

Çünkü rakip kaleye fazla gitmiyor, şutlarla kalecileri zorlamıyor.

Son dakikalarda hücumlarıyla ve şutlarıyla doğruyu yapsalar da iş işten geçmişti.

Muslera’nın yokluğunda Galatasaray’ın kalesinde tecrübesiz genç Okan vardı.

İnanın Galatasaray maça kalecisiz çıksa bile sonuç pek değişmezdi.

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