Kalıcı oje, güzellik endüstrisinde popüler bir uygulama olsa da uzmanlar sık sık yaptırmanın tırnaklara zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Peki, kalıcı oje nedir? Kalıcı oje uygulaması zararlı mıdır?

KALICI OJE UYGULAMASI ZARARLI MIDIR?

Kalıcı oje (jel manikür), doğru şekilde uygulandığında genellikle zararlı değildir. Ancak, bazı durumlarda kullanımına dikkat edilmelidir.

Uzmanlar sık sık yaptırılan kalıcı oje uygulamalarının tırnaklara zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Kalıcı oje yaptırmak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.

Kalıcı oje uygulaması sırasında UV veya LED lambalara maruz kalma olasılığı bulunmaktadır. Bu lambalar, ojenin sertleşmesini sağlar. Ancak, uzun süreli maruziyet ciltte tahrişe ve erken yaşlanmaya neden olabilir. Ellerinizi korumak için güneş kremi veya UV koruyucu eldivenler kullanabilirsiniz.

Kalıcı oje içinde bulunan kimyasallar, bazı kişilerde cilt hassasiyetine neden olabilir. Cilt reaksiyonları, kızarıklık, kaşıntı veya kuruluk gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, bir dermatologa danışmak önemlidir.

Kalıcı oje çıkartıcısı içindeki solventler, tırnakları ve çevre cildi kurutabilir. Bu nedenle, sık sık kalıcı oje uygulayan kişilerin tırnaklarına ve ciltlerine düzenli olarak nemlendirici uygulamaları önerilir.

Kalıcı oje düzenli olarak uygulandığında ve kaldırıldığında tırnaklara zarar verebilir. Özellikle doğru olmayan çıkartma yöntemleri kullanıldığında tırnakların incelmesine, kırılmasına veya soyulmasına neden olabilir.

Kalıcı oje içindeki kimyasallar kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler bu kimyasallara karşı daha hassas olabilir. Ürünlerin içeriğini kontrol etmek ve bilinmeyen kimyasallardan kaçınmak önemlidir.

Kalıcı oje kullanmadan önce, uygulama ve çıkartma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, uygun ürünleri seçmek ve cilt sağlığına dikkat etmek önemlidir. Eğer cilt veya tırnak problemleri ortaya çıkarsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak gerekiyor.