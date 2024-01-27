Kalıcı olarak güzelleşmek isteyenlere müjde. Yapılması gerekenler ortaya çıktı

Kubilay Kağan Dursun
Kalıcı olarak güzelleşmek isteyenlere müjde. Yapılması gerekenler ortaya çıktı
Kalıcı olarak güzelleşmek isteyenlere müjde dedirtecek haber geldi. Yapılması gereken 4 maddenin ortaya çıkması dikkat çekti.

Cildinizin sağlıklı ve çekici görünmesi için yüz kaslarınızı çalıştırmak önemlidir. Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? Size birkaç önerimiz var…

YÜZÜNÜZÜ ESNETİN

Boynunuzun sarkmasını önlemek için ağzınızı sonuna kadar açın ve dilinizi uzatın. Bu şekilde 3 saniye bekleyin ve 8 kez tekrarlayın. Alnınızdaki kırışıklıkları gidermek için ise kaşlarınızı yukarı doğru çekin ve 5 saniye bekleyin. Sonra kaşlarınızı yine yukarı çekin, ama bu sefer gözlerinizi de büyükçe açın ve 5 saniye bekleyin. Bunu da günde 8 kez yapın.

EGZERSİZİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Egzersiz yaparken terleyerek cildinizi arındırabilirsiniz. Gözenekleriniz açılır ve cildiniz nefes alır. Koşu, yüzme, yürüyüş ve tenis gibi kalbinizi hızlandıracak egzersizler seçin.

BAŞ AŞAĞI DURUN

Bu hareket, yüzünüze daha fazla oksijen taşıyan kanın akmasını sağlar. Kan akışının hızlanması, yüz kaslarınızın daha sıkı olmasına ve kırışıklıklarınızın azalmasına yardımcı olur. Baş aşağı duramıyorsanız, koltukta ya da yatakta yatın ve başınızı aşağı doğru bırakın.

GÜLÜMSEYİN

Gülümsemek, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de stresinizi azaltır.
Neşeniz kaçsa bile, yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmeyin.

İlgili Haberler
İçten gelen güzellik: Magellan
İçten gelen güzellik: Magellan
2024’ün güzellik ve moda trendleri açıklandı
Son Haberler
Ocak ayının tuhaf olayları Dünya
Ocak ayının tuhaf olayları
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı Gündem
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında Spor
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar Gündem
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!" Video
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!"
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler Ekonomi
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Keşfet
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl?