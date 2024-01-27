Kalıcı olarak güzelleşmek isteyenlere müjde. Yapılması gerekenler ortaya çıktı

Cildinizin sağlıklı ve çekici görünmesi için yüz kaslarınızı çalıştırmak önemlidir. Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? Size birkaç önerimiz var…

YÜZÜNÜZÜ ESNETİN

Boynunuzun sarkmasını önlemek için ağzınızı sonuna kadar açın ve dilinizi uzatın. Bu şekilde 3 saniye bekleyin ve 8 kez tekrarlayın. Alnınızdaki kırışıklıkları gidermek için ise kaşlarınızı yukarı doğru çekin ve 5 saniye bekleyin. Sonra kaşlarınızı yine yukarı çekin, ama bu sefer gözlerinizi de büyükçe açın ve 5 saniye bekleyin. Bunu da günde 8 kez yapın.

EGZERSİZİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Egzersiz yaparken terleyerek cildinizi arındırabilirsiniz. Gözenekleriniz açılır ve cildiniz nefes alır. Koşu, yüzme, yürüyüş ve tenis gibi kalbinizi hızlandıracak egzersizler seçin.

BAŞ AŞAĞI DURUN

Bu hareket, yüzünüze daha fazla oksijen taşıyan kanın akmasını sağlar. Kan akışının hızlanması, yüz kaslarınızın daha sıkı olmasına ve kırışıklıklarınızın azalmasına yardımcı olur. Baş aşağı duramıyorsanız, koltukta ya da yatakta yatın ve başınızı aşağı doğru bırakın.

GÜLÜMSEYİN

Gülümsemek, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de stresinizi azaltır.

Neşeniz kaçsa bile, yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmeyin.