Kalitesiz gözlükler, kör ediyor! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Yaz aylarında güneş gözlüğü kullanımı artarken, uzmanlar kalitesiz ve sahte gözlüklerin göz sağlığına verdiği zararlar konusunda alarm verdi.

UV koruması olmayan bu gözlükler, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta körlük gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve önde gelen oftalmologların görüşleri, tüketicilerin bilinçli seçim yapmasının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo ise kalitesiz gözlüklerin sadece UV koruması eksikliğiyle sınırlı olmadığını belirtti:

“Düşük kaliteli lensler, görüş kalitesini bozarak baş ağrısı ve göz yorgunluğuna yol açabilir. Çocuklarda bu tür gözlüklerin kullanımı, hassas göz mercekleri nedeniyle daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, sahte gözlüklerin tehlikelerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırma, UV koruması olmayan gözlüklerin göz bebeğini genişleterek makula dejenerasyonu riskini %50 artırdığını gösterdi.

Journal of Clinical Ophthalmology’de yer alan bir başka çalışma, bu tür gözlüklerin UV filtreleme kapasitesinin %10’dan az olduğunu ve gözde inflamatuar süreçleri tetiklediğini doğruladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre, UV ışınlarına bağlı göz hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 3 milyon kişi görme kaybı yaşıyor ve bu vakaların önemli bir kısmı kalitesiz gözlük kullanımına bağlı.

Edinburgh Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Richard Weller, UV korumalı gözlüklerin sadece göz sağlığını değil, aynı zamanda cilt sağlığını da koruduğuna dikkat çekti:

“Göz çevresindeki hassas cilt, UV ışınlarına karşı savunmasızdır. Kalitesiz gözlükler, cilt kanseri riskini artırabilir ve fotokoruma mekanizmalarını zayıflatabilir.”

TÜKETİCİLERE KRİTİK ÖNERİLER

Uzmanlar, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:

UV Sertifikası Kontrolü: Orijinal gözlüklerde “UV400” veya “%100 UV Protection” ibareleri bulunmalı. Bu, gözlüğün 400 nanometreye kadar tüm UV ışınlarını bloke ettiğini garanti eder.

Polarize Lensler: Parlama azaltıcı polarize lensler, özellikle araç kullanırken net görüş sağlar. Ancak bu özellik, yalnızca orijinal ürünlerde etkili.

Güvenilir Satış Noktaları: İşportada, marketlerde veya sosyal medya üzerinden satılan ucuz gözlüklerden kaçınılmalı. Optisyenler, sertifikalı ürünleri tercih etmenin önemini vurguladı.

Çocuklar için Ekstra Dikkat: Çocukların göz mercekleri UV ışınlarına karşı daha hassas olduğu için, 6 aydan itibaren uygun güneş gözlüğü kullanımı önerildi.