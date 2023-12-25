'Kalkan-4' operasyonu. Binlerce kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde kaçak göçmen ve kaçak göçmen organizatörlüğü yapan şahıslara yönelik Kalkan-4 operasyonunun yapıldığını, bu kapsamda 192 organizatör ve 4568 kaçak göçmenin yakalandığının duyurdu.