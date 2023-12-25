'Kalkan-4' operasyonu. Binlerce kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
'Kalkan-4' operasyonu. Binlerce kaçak göçmen ve organizatör yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde kaçak göçmen ve kaçak göçmen organizatörlüğü yapan şahıslara yönelik Kalkan-4 operasyonunun yapıldığını, bu kapsamda 192 organizatör ve 4568 kaçak göçmenin yakalandığının duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaçak göçmen ve kaçak göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını sağlayan organizatörlere yönelik Kalkan-4 operasyonunun yapıldığını açıkladı.

Paylaştığı mesajda Türkiye’nin düzensiz göç ve transit merkezi haline getirmeye çalışan insan kaçakçılarına fırsat verilmeyeceğini belirten Yerlikaya bu kişilerin yakalanıp adalete teslim edeceklerinin de altını çizdi.

Operasyonda 192 kaçak göçmen organizatörü yakalanırken bunlardan 41’inin tutuklandığı ve 7’sinin de haklarında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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