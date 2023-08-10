Kalp hastalıklarını iyileştiren uyku pozisyonu ortaya çıktı. Ne tarafa yatarsanız ağrılarınızdan kurtulursunuz?

Independent Türkçe’nin haberine göre; Kalp rahatsızlığı olan ve sağ tarafa yatmayı daha konforlu bulan kişilerin de kendini zorlamaması gerektiği bildirildi.

Sırtüstü uyumak omurganız için daha sağlıklı olabilirken, sağ tarafa yatmak kalbiniz için faydalı olduğu bildirildi.

Karın üstü uyumak, omurga üzerine stres bindirdiği için sağlıksız kabul edilen tek pozisyondur.

“EN İDEAL BİR YOL”

Beslenme uzmanı Ali Ramazan, “Ayrıca sırt üzerindeki baskıyı azaltır ve hamile kadınların uyuması için en ideal bir yol” sözlerini kullandı.

Buna göre hamileyken sol tarafa yatmak kalp, fetüs, rahim ve böbrekler arasında kan akışını kolaylaştırırken, karaciğerdeki baskıyı azaltabilir.

Genel olarak da horlayan, reflüsü olan, yüksek tansiyon veya sindirim sorunlarından mustarip kişiler için sol tarafa yatmak daha iyi olabilir.