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Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi neden olur?

Kanın yeteri kadar kalbe ulaşamadığı durumlarda oluşan kalp ağrısı sık rastlanılan kalp krizi belirtilerinden biri olarak görülmektedir. Ani gelişen kalp krizi belirtilerini iyi bilmekte fayda var. Peki, kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi neden olur?

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:29
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Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi neden olur?

Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi neden olur?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen kalp ağrısı, kalp krizi belirtileri arasında gösterilmektedir. Uzmanlar kalp krizi belirtilerini olası bir kalp krizi atağına akrşı bilmekte fayda olduğunu söylüyor. Peki, kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi neden olur?

Kalp ağrısı, kalp kasına yeteri kadar kanın ulaşamadığı durumlarda ortaya çıkan göğüs ağrısı veya göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi olarak tanımlanıyor. Aniden ortaya çıkan ve çoğu zaman kalp krizi zannedilerek paniğe sebep olan kalp ağrısı pek çok nedenle gelişebiliyor. Kalp krizi geçiren hastalarda da görülen bu rahatsız edici ağrının görmezden gelinmemesi ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gidilerek kalp kontrollerinin yapılması gerekiyor. Peki, kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi neden olur?

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?

Kalp ağrılarında durumun ciddi olup olmadığını anlamak için ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarında görülen tipik göğüs ağrısı, göğsün ön kısmında baskı şeklinde olan bir ağrı olup, kollara ve boyna yayılabilmektedir. İstirahat sırasında da oluşabildiği gibi tipik olarak eforla gelişir. Hasta dinlendiğinde de dakikalar içerisinde azalır ve kaybolur.

Yaygın damar hastalıklarında ya da kalp spazmı sırasında dakikalar içerisinde kaybolmaz ve saatlerce devam edebilir. Kalp dışı nedenlerden kaynaklı olarak da göğüs kafesi içerisinde olan sinir ve kas sistemi rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıklarında göğüs ağrıları olabilmekte ve günlerce devam edebilmektedir.

Kalp krizi semptomları genellikle aniden başlar, ancak yavaş yavaş da fark edilebilir hale gelebilirler.

Kalp krizi esnasında şiddetli baş dönmesi, mide bulantısı, kol, ense, ağrıları olabilir ve hastalar ritim bozukluğu ile bayılabilir. Ağrı beş dakikadan fazla sürer ve dinlenmekle düzelmez. Böyle bir durumdan şüphe duyulduğunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekebilir.

Kalp krizi belirtileri herkeste aynı değildir. Göğüs sıkışması veya ağrısı olmadan da ortaya çıkabilir. Özellilkle kadın hastalar, yaşlılar ve diyabet ya da kalp yetmezliği olan kişiler tipik göğüs ağrısını daha az hissedebilir ya da daha farklı atipik özellikte yakınmalar tarif edebilirler.

İşte kalp krizi belirtileri..

-Anlık gelişen kalp krizi belirtileri arasında mide ağrısı şikayetleri de yer almaktadır.

-Göğüste güçlü bir sıkışma veya basınç hissi

-Göğüs kemiğinin arkasında bıçaklama, yanma veya baskı yapan ağrı

-Sol veya sağ kola, sırta, boyuna veya üst karına yayılan ağrı

-Omuzlara, boğaza, boyuna ve çeneye yayılabilen üst vücut ağrısı veya uyuşma

-Nefes darlığı

-Bulantı, kusma

-Terleme veya soğuk terleme

-Solgunluk

-Baş dönmesi

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