Bunları bilirseniz kalp krizi geçirmeyebilirsiniz

Kalp krizi işaretlerini mümkün olan en kısa sürede tanımak, bir kişinin hayatını kurtarmanın anahtarı… Yapılan bir araştırmaya göre, hastaların sadece yüzde 25'i belirtiler ortaya çıkmadan, ani bir şekilde kalp krizi geçiriyor. Bu nedenle uyarı işaretlerinin farkında olmak hayati öneme sahip. Yani aslında kalp krizi geliyorum diyor. İşte o belirtiler

Anksiyete

Kalp krizi, ölüm korkusuyla bağlantılı yoğun anksiyeteye neden olabilir. Kalp krizinden kurtulanlar genellikle benzer bir duyguyu anlatırlar. Şiddetli anksiyeteye kalp çarpıntısı eşlik edebilir.

Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı, özellikle erkeklerde kalp krizinin en yaygın belirtilerinden biridir ve doktorların en sık aradığı belirtilerden biridir. Ancak, tüm kalp krizlerinden önce göğüs ağrısı olmaz ve aynı belirti başka hastalıkları da gösterebilir. Kalp krizi sırasında göğüs ağrısı merkeze doğru veya hafifçe sola, kalbe doğru olur. Göğüste kuvvetli bir ağırlık veya kuvvetli bir baskı hissi ortaya çıkar. Bazı durumlarda bu ağrının hazımsızlık veya mide problemlerinden kaynaklandığı düşünülür. Şüpheniz varsa, derhal tıbbi yardım alın.

Öksürük

Kalıcı bir öksürüğün varlığı, akciğerlerde sıvı birikiminin yanı sıra yaklaşan bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Kan tükürürseniz bu ihtimal kuvvetlenir. Kalp krizi belirtilerini bronşit veya pnömoni belirtileriyle karıştırmamaya dikkat edin.

Kollarda ağrı

Kalp krizi vakalarının çoğunda, özellikle erkeklerde ağrı göğüste başlar ve kollara, omuzlara ve dirseklere, ayrıca boyun, çene ve karına da yayılır. Bazen göğüs ağrısı ortaya çıkmaz ve bir kolda, iki kolda veya omuzlar arasında ağrı ortaya çıkabilir. Ağrı sürekli veya aralıklı olabilir.

Baş dönmesi

Baş dönmesi ve vertigo kalp krizinden önce gelebilir ve yaklaşan bilinç kaybı veya bayılma belirtilerine neden olabilir. Ayrıca aritmilere ve kalp ritmindeki ani değişikliklere de neden olabilirler.

Mide bulantısı

Diğer yaygın belirtiler mide bulantısı ve iştahsızlıktır. Kalp krizinden kısa bir süre önce veya kalp krizi sırasında kusma meydana gelebilir. Kalp problemleri iştah ve sindirime müdahale edebilir.

Solunum güçlüğü

Nefes almada zorluk ve nefes darlığı, astım veya KOAH gibi bir akciğer sorununu gösterebilir. Ancak aynı belirtiler kalp krizi veya kalp yetmezliği ile bağlantılı uyarı işaretleri de olabilir. Bu belirtiye göğüs ağrıları da eşlik edebilir.

Soğuk terleme

Ani soğuk ter, çok yaygın bir kalp krizi belirtisi olarak kabul edilir. Uzmanlara göre rahat bir koltukta otururken bile aşırı terlemeye başlayabilirsiniz.

Bileklerin şişmesi

Kalp durması vücutta sıvı birikmesine neden olabilir. Bu durum ayakların, ayak bileklerinin, bacakların veya karnın şişmesine neden olabilir. Bazı durumlarda ani kilo alımı veya iştahsızlık görülebilir.

Hazımsızlık

Bazı durumlarda, mide ekşimesi ve sindirim güçlüğü gibi şiddetli mide rahatsızlığı nedeniyle hazımsızlık hissi kalp krizi öncesinde görülebilir. Bu durum, kalp sorunlarının neden olduğu zayıf kan dolaşımından kaynaklanır.

Uykusuzluk hastalığı

Kan oksijen seviyelerinde bir azalma, uykusuzluğa neden olabilecek değişikliklere neden olabilir. Bunlar normal şartlar altında ortaya çıkmayacak olan olaylardır. Bazı hastalar, kalp krizine yol açan aylarda anksiyete ve uykusuzluk atakları yaşadıklarını bildirmiştir. Bu, vücutta bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren bir sinyal olabilir.



Güçlü terleme

Aşırı terlemenin bir stres durumuyla ilişkili olduğu hissedilebilir. Uzmanlar, özellikle terlemenin kökeni net değilse, bir kontrolden geçilmesini tavsiye etmektedir.

Tükenmişlik

Bazı insanlar, kalp krizi öncesinde oturdukları veya aşırı hareket etmedikleri halde yorgun ve bitkin hissettiklerini belirtmiştir. Odadan odaya geçmek gibi basit durumlar bile çok yorucu görülebilir.

Tüm göğüse yayılan ağrı

Erkeklerde görülenin aksine, kadınlarda göğüsteki ağrılar sol tarafta yer alan belirli bir noktada olmayabilir, göğüste herhangi bir noktaya uzanabilir ve tutukluk hissine neden olabilir.

Boyun ve çene ağrısı

Özellikle kadınlarda sol koldaki klasik ağrı kendini göstermeyebilir ve yerini boyun veya çene ağrısına bırakabilir. Kadınlarda ağrı kademeli veya ani olabilir ve şiddetlenmeden önce aralıklı olabilir.