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Mutlaka tüketin. Eksikliği kalp krizi nedeni

Magnezyum eksikliği kalp krizinin önemli nedenleri arasında olması korkuttu. Kalp sağlığı için badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu yemişlere, baklagillere yer vermek oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:57
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Magnezyum eksikliği kalp krizi nedeni. Mutlaka tüketin

Mutlaka tüketin. Eksikliği kalp krizi nedeni
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Son yıllarda yaşa bakmaksızın yaygınlaşan ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıkları, yaşam tarzı ile doğrudan ilişkili olduğu bildirildi.

Kalp krizi ve felç gibi problemlerin önlenmesi için en etkili yöntemlerin başında yaşam tarzında yapılabilecek değişiklikler sayıldığı vurgulandı.

VÜCUDA YETERSİZ MAGNEZYUM ALIMI 

Magnezyum eksikliği, çarpıntı, uykusuzluk, yorgunluk hissi, baş ağrısı, kas krampları ve nihayetinde yüksek tansiyon, diyabet hastalığını tetikleyerek kardiyovasküler hastalık oluşumuna neden olabilmekte olduğu vurgulandı.

Diyetimizde pazı, ıspanak, brokoli gibi bolca magnezyum içeren koyu yeşil yapraklı sebzelere, badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu yemişlere, baklagillere yer vermek bu nedenle oldukça önemli olduğunun altı çizildi.

Kalp sağlığı için badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu yemişlere, baklagillere yer vermek oldukça önemli vurgulanması dikkat çekti.

KALP SAĞLIĞA DİKKAT EKMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT

- Az uyumak kalp salığını tehdit ediyor

- Diş ve diş eti sağlığını ihmal etmek

-Aşırı tuz tüketmek

- Hareketsizlik

-Doymuş yağ içeren besinleri fazla tüketmek

- Stresi yönetememek

- Gazlı ve şekerli içecekler tüketmek

- Sigara içmek

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