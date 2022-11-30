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Antrenmanda kalp krizi geçiren Kolombiyalı futbolcu hayatını kaybetti

Kolombiya futbolunda acı gün.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:30
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Kolombiyalı futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Antrenmanda kalp krizi geçiren Kolombiyalı futbolcu hayatını kaybetti
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Kolombiya Futbol Federasyonu, 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Andres Balanta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Deportivo Cali'de forma giyen Balanta, bu sezon Arjantin ekibi Atletico Tucuman'a kiralanmıştı. Oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

18 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Andres Balanta, kariyerine Deportivo Cali'de başladı.

Sezon başında Arjantin temsilcisi Atletico Tucuman'a kiralanan genç futbolcu, 28 karşılaşmada forma giydi, 1 asist yaptı. 1.77 cm boyundaki genç yıldız, ön libero olarak görev yapıyordu.

 

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