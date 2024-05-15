Kalp krizinden ölen polisin naaşı memleketine uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kalp krizinden ölen polisin naaşı memleketine uğurlandı
Yozgat'ta görevinin başındayken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis Hüseyin Baburşah'ın naaşı, memleketine uğurlandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hüseyin Baburşah (53), dün gece görev yaptığı ekibin otosunda kalp krizi geçirdi.

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Baburşah, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baburşah için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, polis memuru Baburşah için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Baburşah’ın naaşı, törenden sonra memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine uğurlandı.

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Uğurlama törenine Baburşah’ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, askeri ve emniyet personeli katıldı.

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Vali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

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