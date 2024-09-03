Kalp krizinin bilinmeyen belirtileri ortaya çıktı! İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Kalp krizi, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmasıyla biliniyor.

Genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sol kol ağrısı gibi klasik belirtilerle tanınsa da, bu ciddi tıbbi durumun daha az bilinen bazı belirtilerinin olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, bu belirtilerin farkına varılmasının hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.

Dr. Steven Nissen, Cleveland Clinic Kardiyoloji Bölümü Başkanı, kalp krizinin atipik belirtilerinin genellikle göz ardı edildiğini ifade etti. Bu belirtiler, bazen başka hastalıkların semptomları ile karıştırılabilir ve bu da yanlış teşhis veya gecikmiş müdahalelere neden olabilir.

Dr. Martha Gulati, American College of Cardiology’nin eski başkanı, kadınlarda kalp krizinin daha farklı belirtiler gösterebileceğini ve bu nedenle kadınların özellikle dikkatli olması gerektiğini belirtti.

1. Mide Bulantısı ve Hazımsızlık

Kalp krizi geçiren bazı kişiler, mide bulantısı, hazımsızlık veya mide ağrısı gibi semptomlar bildirdi.

Dr. David Maron, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, kalp krizinin mideye bağlı semptomlar gösterebileceğini ve bu semptomların özellikle kadınlar arasında yaygın olduğunu söyledi.

Yapılan bir çalışma, mide bulantısı ve hazımsızlık gibi gastrointestinal semptomların kalp krizinin erken uyarıcıları olabileceğini ortaya koydu.

2. Soğuk Terleme ve Baş Dönmesi

Soğuk terleme, bir kalp krizinin yaklaşmakta olduğunun işareti olabilir. Dr. Richard Becker, Cincinnati Üniversitesi Kardiyovasküler Sağlık Direktörü, kalp krizinin vücutta yaygın bir stres tepkisini tetikleyebileceğini ve bunun da soğuk terleme ve baş dönmesi gibi belirtilerle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Journal of the American Heart Association’da yayımlanan bir araştırma, baş dönmesi ve soğuk terleme gibi semptomların, özellikle diyabetik hastalarda kalp krizinin öncü belirtileri olabileceğini gösterdi.

3. Çene ve Sırt Ağrısı

Çene veya sırt ağrısı genellikle kas-iskelet sistemi sorunlarıyla ilişkilendirilir. Ancak, bu ağrılar aynı zamanda kalp krizi belirtisi de olabilir.

Dr. Sharonne Hayes, Mayo Clinic Kadın Kalp Kliniği Kurucusu, bu tip ağrıların özellikle kadınlarda sıkça görüldüğünü ve genellikle göz ardı edildiğini belirtti.

British Medical Journal’da yayımlanan bir çalışmaya göre, çene ve sırt ağrısı, özellikle göğüs ağrısı yaşamayan kişilerde, kalp krizinin tek belirtisi olabilir.

4. Aşırı Yorgunluk

Aşırı yorgunluk, birçok hastalığın belirtisi olabilir, ancak bazen kalp krizinin de habercisi olabilir.

Dr. Nieca Goldberg, NYU Langone Health Kardiyoloji Bölümü Direktörü, ani ve sebebi açıklanamayan yorgunluğun kalp krizinin bir belirtisi olabileceğini söyledi. European Heart Journal’da yayımlanan bir araştırma, özellikle kadınlarda kalp krizi öncesi haftalarca sürebilen aşırı yorgunluk rapor edildiğini ortaya koydu.

Kalp krizi belirtileri her zaman klasik semptomlarla kendini göstermeyebilir. Yukarıda belirtilen semptomlardan herhangi biri, özellikle birden fazlası bir arada görülüyorsa, acil tıbbi yardım alınmalı.

Uzmanlar, bu semptomların tanınmasının ve dikkate alınmasının, kalp krizi kaynaklı ölümlerin azaltılmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kalp sağlığınızı korumak için düzenli kontroller ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemli.

Dr. Begüm Öztürk (Kardiyolog): Dr. Öztürk, kalp krizinin sadece göğüs ağrısı ile sınırlı olmadığını, mide bulantısı, soğuk terleme ve ani yorgunluk gibi belirtilerin de önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle kadınlarda bu belirtiler daha yaygın olabilir ve genellikle göz ardı edilir.

Kalp Krizinin Bilinmeyen Belirtileri:

• Mide Bulantısı ve Hazımsızlık: Kalp krizi sırasında mide bulantısı ve hazımsızlık hissi yaşanabilir. Bu belirtiler genellikle mide rahatsızlıkları ile karıştırılır.

• Soğuk Terleme: Ani ve yoğun soğuk terleme, kalp krizinin habercisi olabilir.

• Ani Yorgunluk: Özellikle kadınlarda, ani ve açıklanamayan yorgunluk hissi kalp krizinin bir belirtisi olabilir.

• Sırt, Çene ve Boyun Ağrısı: Göğüs ağrısının yanı sıra sırt, çene ve boyun ağrısı da kalp krizinin belirtileri arasında yer alabilir.

• Nefes Darlığı: Fiziksel aktivite sırasında veya dinlenme halinde nefes darlığı yaşanabilir.

Önleme ve Tedavi:

Kalp krizini önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigarayı bırakmak ve stresten uzak durmak kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ile kalp sağlığınızı takip etmek de önemlidir.