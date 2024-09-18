Kalp ritmi bozukluğuna çözüm olacak yazılım geliştirildi

Sağlık araştırmacıları, doktorların yaşlı atriyal fibrilasyon (AF) hastalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için yeni bir yazılım aracı geliştiriyor. AF, kalbin düzenli atışını etkileyen yaygın bir ritim bozukluğudur ve dünya genelinde 40 milyondan fazla insanı etkilemektedir. AF genellikle yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, obezite ve kronik böbrek hastalığı gibi ek sağlık sorunlarıyla birlikte görülür. Bu eşlik eden hastalıklar, AF'nin yönetimini zorlaştırabilir ve hastanın genel sağlığını etkileyebilir.

Araştırmacılar, sağlık çalışanları için standart bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, hem AF hem de bu durumları kötüleştiren eşlik eden sağlık koşulları için daha iyi ve hedefli tedavi sunmayı amaçlıyor. EHRA-PATHS isimli proje, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve Avrupa Kalp Ritmi Derneği (EHRA) tarafından koordine edilen uluslararası bir çabanın parçası olarak yürütülüyor. Bu organizasyonlar, AF'li hastalarda yaygın olan 22 eşlik eden hastalığı belirleyip, her biri için ayrıntılı bakım yolları geliştirdi.

Bakım yolları, doktorlara hastanın sağlık durumunu değerlendirme ve tedavi etme konusunda rehberlik eden planlar sunuyor. Örneğin, yüksek tansiyon tespit edilirse, bu plan net tedavi yönergeleri sağlıyor. Bu kapsamlı değerlendirme ve tedavi planları, AF hastalarının sağlık durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni yazılım aracı, doktorların bu bilgileri kullanarak hastaları daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine ve tedavi etmelerine yardımcı olacak. Araç şu anda 14 Avrupa ülkesinde 65 hastanede büyük bir klinik çalışmada test ediliyor. İlk aşamada, yakın zamanda AF tanısı konmuş 1.300 yaşlı hastada risk faktörleri ve eşlik eden hastalıkların yönetimi inceleniyor. İkinci aşamada ise, 1.080 hastayı içeren daha geniş bir randomize kontrollü çalışma yapılacak; bu hastaların yarısı yeni yazılım aracıyla, diğer yarısı ise standart bakım alacak.

Araştırma, AF ve ilgili sağlık sorunlarının yönetimine odaklanıyor. Ancak, sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle kalp ritmi sorunlarının önlenebileceği de önemlidir. Sağlıklı kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, yüksek tansiyon ve diyabeti yönetmek, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak, stres yönetimi ve düzenli doktor kontrolleri bu önlemler arasında yer alır. Bu alışkanlıklar, kalp sağlığını korumak ve atriyal fibrilasyon riskini azaltmak için faydalı olabilir.