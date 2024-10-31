Kamala Harris: Donald Trump seçimlere müdahale edebilir

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABC News’e verdiği özel röportajda, eski Başkan Donald Trump'ın bu yılki başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili müdahale potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Harris, Trump’ın bir kez daha seçim sonuçlarını sorgulaması durumunda, hukuki ekiplerinin buna hazır olduğunu belirtti.

Harris, "Üzüntüyle belirtmeliyim ki, Trump'ın seçim sonuçlarını etkileme çabalarına karşı hazırlıklıyız" dedi. Trump’ın daha önce basını manipüle etme çabalarının farkında olduklarını ifade eden Harris, "Gerçekler yerine kurgulara dayanan bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Capitol baskınına atıfta bulunarak, "Bir başkanın, kaybettiği bir seçimden sonra yaptıklarını düşünmek bile istemiyorum" diyen Harris, o gün yaşananların oldukça ciddi olduğunu vurguladı.

Harris, Trump'ın benzer bir durumu yeniden yaratmasından endişe duyup duymadığı sorusuna ise "Bilmiyorum. Her şey olabilir" yanıtını verdi.

Kampanya sürecinin son günlerine yaklaşıldıkça Harris, seçimi kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. "Son altı günümde, her şey için hazırlıklıyım. Seçmenlerin oylarını kazanmam gerekiyor" diye ekledi.

Harris, Trump'ın Oval Ofis'e "düşman listesi" ile geleceğini iddia ederken, kendisinin "Amerikan halkı için yapılacaklar listesi" getireceğini ifade etti. Ekonomik sorunlara odaklanacağını belirten Harris, "Önceliğim fiyatları düşürmek" dedi.

Biden’ın "çöp" ifadesine dair sorulara yanıt veren Harris, "Başkanın ne demek istediğini açıkladığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Seçim sonuçlarına göre insanları eleştirmekten kaçınıyorum" dedi.

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