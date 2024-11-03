Kamala Harris kahkahaya boğdu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2 Kasım gecesi Saturday Night Live (SNL) programında beklenmedik bir şekilde sahneye çıktı. Seçimlere üç gün kala gerçekleşen bu sürpriz katılım, izleyiciler arasında büyük coşku yarattı. Skeç, Donald Trump’ın James Austin Johnson tarafından canlandırılmasıyla başladı. Ardından, Kamala Harris rolüyle tanınan Maya Rudolph sahneye çıktı. Skeç boyunca ABD Başkanı Joe Biden’ı (Dana Carvey), İkinci Beyefendi Doug Emhoff’u (Andy Samberg) ve son olarak da aynada kendisine bakan Kamala Harris’i canlandırdı.

Maya Rudolph, skeç sırasında “Keşke benim yerimde olmuş, siyahi, Güney Asyalı ve Bay Area’dan gelen biriyle konuşabilsem” dedi. Bu sözlerin hemen ardından Kamala Harris, aynanın karşısında ona benzeyen bir kıyafetle otururken göründü. İkilinin bu buluşması, seyircilerden yoğun alkış aldı. Harris, Maya Rudolph’a “Seninle tanışmak güzel Kamala” diyerek karşılık verdi ve “Unutma, bu yarışı kazanabilirsin. Çünkü sen rakibinin yapamayacağı bir şeyi başarabilirsin: Kapıları açabilirsin” sözleriyle motivasyon verdi.

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“Dramala” ve “Calmala” İle Eğlenceli Bir Yansıtma

Harris, Trump’ın Wisconsin mitinginde kapıyı açamama esprisine gönderme yaparken, Rudolph bu sözlere gülerek karşılık verdi. Harris ise “Gerçekten öyle gülmüyorum, değil mi?” diye sordu. Rudolph, hafif bir gülümsemeyle “Biraz” diyerek cevap verdi ve ardından “Kamala, elimi al-ma-la” diyerek, Amerikan halkının kaosu bitirmek istediğine dair esprili bir söz ekledi. Skeç boyunca ikili, “Dramala” ve “Calmala” kelime oyunlarıyla eğlenceli bir performans sergiledi. İkili, birlikte “İkimiz de Amerika’nın vaadine olan inancımızı tamamlıyoruz” diyerek skeçteki uyumlarını gösterdi.

Skeçten Oy Çağrısı

Skeç sonunda, Rudolph “İkimiz için oy vereceğim” diyerek Harris’e hitap etti. Harris de ona “Muhteşem! Pensilvanya’da kayıtlı mısın?” diye sordu. Rudolph, “Hayır, değilim” diye yanıt verince Harris, “Denemeye değerdi!” şeklinde esprili bir şekilde yanıt verdi. Skeç, SNL’nin klasik kapanış repliği “New York’tan canlı, bu gece Saturday Night!” ifadesiyle sona erdi.