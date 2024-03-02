Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi için büyük para istendi

Dünyayı gezmek isteyen ve 6 yıl önce Güneydoğu Asya’ya giden Ufuk Öntürk (52), İstanbul’da kalp krizi atlattıktan sonra Kamboçya’ya yerleşmişti. Ancak kaldığı yerin sahibi ve çalışanlarıyla çıkan bir kavgada çekiçle vurularak öldürüldü.

İzmir’de yaşayan yakınları, cenazenin Budist geleneklerine göre yakılmasını önlemek için Türk Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık sayesinde Öntürk’ün cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi sağlandı. Yakınları, cenazeyi İslami şekilde defnedeceklerini ve katillerin cezalandırılması için devletten yardım istediklerini belirtti. İstanbul’da ikamet eden Ufuk Öntürk, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayata tutunmuştu.

2018 yılında dünya turuna çıkan Öntürk, ilk durağı olan Tayland’dan sonra Kamboçya’ya gitmişti. Kamboçya’da yaşamayı seçen Öntürk, 25 Şubat’ta kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarıyla anlaşmazlığa düştü. 6 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Öntürk, başına aldığı çekiç darbesiyle hayatını kaybetti. Ertesi gün Öntürk’ün Türkiye’deki ailesine acı haber verildi. Öntürk’ün cenazesinin Kamboçya’da Budist ritüellerine göre yakılması için aileden vekalet istendi. Aile, AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’la iletişime geçti. İnan, durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a aktardı. Kamboçya’daki yetkililerle görüşülerek Öntürk’ün cenazesinin Türkiye’ye nakli sağlandı.

"10 BİN DOLAR GİBİ YÜKSEK BİR ÜCRET TALEP EDİLDİ"

Öntürk’ün eniştesi olan, evli ve 3 çocuk sahibi, besteci ve şarkıcı Deniz Keser (54), “26 Şubat’ta bizi yıkan bir telefon geldi. Kayınbiraderimizin hayatını kaybettiği haber verildi. İlk başta odasında cansız bulunduğu sanıldı. Fakat yaptığımız soruşturmada cinayetin kurbanı olduğunu anladık. Kalış yaptığı pansiyonda tabak kırılması sebebiyle kavga çıkmış. Pansiyonun sahibi ve çalışanları dahil 6 kişi, çekiçle kafasından vurmuşlar. Acımasızca katledildiğini duyduk. Büyükelçilikle bağlantı kurduk.

Bize beklememiz gerektiği söylendi. Orası, Budist bir ülke. Onların inancına göre cenazemizin yakılacağı bilgisini aldık. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Dinimize ve adetlerimize uygun gömme işlemi istediğimizi belirttik. Cenazemizi almak istedik. 10 bin dolar gibi yüksek bir ücret talep edildi. Aile olarak bu ücreti karşılayamayız. Dışişleri Bakanlığımıza dilekçe vererek başvurduk. Allah razı olsun Bakanımız Hakan Fidan vasıtasıyla ulaşıldı. Devletimiz devreye girerek mağduriyetimizi ortadan kaldırdı. Şimdi cenazemizin gelmesini bekliyoruz. Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alınmış. Haklarında gereken yaptırımın uygulanması konusunda da devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

"KAMBOÇYA’YI ÇOK SEVDİ VE ORAYA YERLEŞMEYE KARAR VERDİ"

Ufuk Öntürk’ün ablası, işçi emekli Yıldız Eyiçalış (56) ise “Kardeşim 2018’de yurt dışına çıkmadan 2 yıl önce kalp krizi atlattı. Hatta 30 saniye boyunca kalbi durdu. Yani ölümden döndü. Olayın olduğu yer hastaneye çok yakındı. Doktorlarımız sayesinde hayatta kaldı. Bu kalp krizinden sonra kardeşimin hayata bakışı değişti. Dünyayı gezmeye, farklı kültürlerden insanlarla dost olmaya karar verdi. Yaşama sevinci arttı. Daha sağlıklı olmak istediğini ifade etti. Önce Tayvan’a gitti. Tayvan’da evlenmeyi planladı ama olmadı. Sonra Kamboçya’ya geçti. Kamboçya’yı çok sevdi ve oraya yerleşmeye karar verdi. İnsanlarının, yemeklerinin, havasının, suyunun güzel olduğunu söyledi. Türkiye’ye dönmeye niyeti yoktu” dedi.

"BU KİŞİLERİN, KESİNLİKLE CEZALARINI ÇEKMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Cinayeti duyduktan sonra cenazenin yakılacağını öğrenmelerinin şokunu yaşadıklarını anlatan Eyiçalış, devlet yetkililerine ulaştıklarını ifade ederek, “Cenaze masrafları çok fazlaydı. Bakanlık kendi imkanlarıyla üstlendiklerini bildirdi. Cenazenin yakılacağı haberi bizi çok üzdü. Buna izin vermeyeceğimizi dile getirdik. Bizden vekaletname istediler. Vekaletnameyi bilerek geciktirdik. Devlet yetkililerimizin sayesinde cenaze getiriliyor. Şu an tek isteğimiz, cenazemizin bir an önce gelmesi ve İslami şekilde toprağa verilmesi. Ayrıca cinayeti işleyenlerin serbest bırakılmasından da endişe ediyoruz. Bu kişilerin, kesinlikle cezalarını çekmesini talep ediyoruz. Bunun için de herkesin bizim yanımızda olacağına güveniyorum” şeklinde konuştu.

"AİLE BİZE HABER VERDİĞİNDE ÇOK ÜZÜLDÜK"

AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da “Aile bize bu acı haberi verdiğinde çok üzüldük. Haberi duyar duymaz Kamboçya’daki Büyükelçiliğimizle, Dışişleri Bakanlığımızla temas ettik. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a konuyu İzmirli hemşehrilerimiz adına ilettik. Bakanımız hızlı bir şekilde Kamboçya’daki yetkililerle görüşerek, cenazenin bulunması, sonra da Türkiye ve İzmir’e getirilmesi için emir verdi. Bunun için ödenek sağlanması noktasında büyük bir gayret gösterdi” sözlerini kullandı.