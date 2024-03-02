'Türkiye ABD'den IMF desteği istedi'. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Gizem Ertürk
'Türkiye ABD'den IMF desteği istedi'. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı
Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken paylaşım. Ziraat Bankası eski müdürlerinden Şenol Babuşçu yaptığı paylaşımda ''Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?'' ifadesini kullandı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken paylaşım...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Görüşmenin ardından Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ''Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?'' ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Yellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan ise "Görüşmede 'enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı" şeklinde bir açıklama yapıldığını belirten Prof. Dr. Şenol Babuşcu, IMF ile işbirliği olabileceğini işaret etti.

Ziraat Bankası eski müdürlerinden Şenol Babuşcu yaptığı paylaşımda "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?" ifadelerini kullandı.

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