Kamera arkasında başka bir Çağatay Ulusoy çıktı. İzleyenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi Gizem Ertürk
Kamera arkasında başka bir Çağatay Ulusoy çıktı. İzleyenleri şaşkına çevirdi
7 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına dönen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Görüntüleri izleyenler Ulusoy’un halini görünce şaşkına döndü.

Ulusoy, 2017’de sona eren “İçerde” dizisinin ardından tam 7 yıl sonra “Gaddar” adlı diziyle televizyon ekranlarına geri döndü.

Her hafta Cuma günleri izleyiciyle buluşan dizinin sosyal medya hesapları kamera arkasından görüntüler paylaştı.

Çağatay Ulusoy’a ait kamera arkası görüntülerde Ulusoy’un esprili tavrı ve eğlenceli hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Çok sık röportaj vermemesi ve sosyal medyayı aktif kullanmaması sebebiyle kişiliği hakkında pek bilgi sahibi olunmayan ünlü oyuncunun kamera arkası görüntülerine yüzlerce yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda birçok insan "Çağatay Ulusoy’u soğuk biri sanıyordum ama eğlenceli biriymiş” dedi.

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