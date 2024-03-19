Kamera arkasında başka bir Çağatay Ulusoy çıktı. İzleyenleri şaşkına çevirdi

Ulusoy, 2017’de sona eren “İçerde” dizisinin ardından tam 7 yıl sonra “Gaddar” adlı diziyle televizyon ekranlarına geri döndü.

Her hafta Cuma günleri izleyiciyle buluşan dizinin sosyal medya hesapları kamera arkasından görüntüler paylaştı.

Çağatay Ulusoy’a ait kamera arkası görüntülerde Ulusoy’un esprili tavrı ve eğlenceli hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Çok sık röportaj vermemesi ve sosyal medyayı aktif kullanmaması sebebiyle kişiliği hakkında pek bilgi sahibi olunmayan ünlü oyuncunun kamera arkası görüntülerine yüzlerce yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda birçok insan "Çağatay Ulusoy’u soğuk biri sanıyordum ama eğlenceli biriymiş” dedi.