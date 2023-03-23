Kamerun'da Senatoda tüm sandalyeleri iktidarın kazandığı açıklandı

Kamerun Anayasa Konseyi Başkanı Clement Atangana, başkent Yaounde'deki Palais des Congres'de düzenlenen toplantıda Senato seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.
Atangana, 10 seçim bölgesinin tamamında birinci olan CPDM'nin Senatodaki tüm sandalyeleri elde ettiğini duyurdu.
100 sandalyeli Senatonun 70 üyesi seçimle gelirken, 30 üye cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.
Ülkede 40 yıldan fazla süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Paul Biya'nın 6 Nisan'a kadar 30 senatörü ataması bekleniyor.
CPDM, 2018 seçimlerinde Senatodaki 100 sandalyenin 93'ünü elde etmiş, kalan 7 sandalyeyi ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Cephe (SDF) kazanmıştı.