Kamu idarelerine dev ek ödenek: 1 trilyon 71 milyar lira

Kamu idarelerinin bütçe tertiplerine toplam 1 trilyon 71 TL ödenek eklendi.

KAYNAK: AA
Kamu idarelerine dev ek ödenek: 1 trilyon 71 milyar lira

Kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, bakanlıklar, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet, Gelir İdaresi, AFAD, Göç İdaresi, Avrupa Birliği, Strateji ve Bütçe başkanlıkları ile yükseköğretim kurumlarının bütçe tertiplerine 1.07 trilyon TL ödenek eklendi.

Yasa kapsamında ayrıca, ÖSYM, TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun da dahil olduğu özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine ise 45 milyar TL ödenek eklendi.

Bu çerçevede, yasayla, 2023 yılı genel bütçe gelir tahmini 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam 1.1 trilyon TL artırıldı.

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