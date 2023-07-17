Bütçede rekor açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziran ayında merkezi yönetim bütçe bütçe açığı 219,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182,3 milyar TL oldu.

Bakanlığın verilerine göre, merkezi yönetim bütçe giderleri haziran ayı itibarıyla 487 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 37 milyar 375 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 450 milyar 487 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 130 ARTTI

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten haziran ayında 487 milyar 862 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 212 milyar 78 milyon TL harcama yapılmıştı.

Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 oranında arttı. Giderlerin bütçe

ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,5 iken 2023 yılında yüzde 10,9 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 oranında artarak 450 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8 iken 2023 yılında yüzde 11,5'e yükseldi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri haziran ayı itibarıyla 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 231 milyar 158 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 30 milyar 592 milyon TL oldu.

6 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA BÜYÜK ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla veririken, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 483 milyar 228 milyon TL açık verdi.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 228 milyar 213 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bu oran 207 milyar 984 milyon TL oldu.