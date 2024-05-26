Kamuda sadece kiraya 4,5 milyar lira harcandı. 'Tasarruf genelgesi olmasaydı ne kadar harcayacaklardı?'

Resmi Gazete’de yayınlanan tasarruf genelgesi ile birlikte kamu kurumlarının yeni bina ve araç kiralamaları ile birlikte malzeme alımına kadar birçok kalemde kısıtlama geldi.

Buna karşın çok sayıda kamu kurumunun ‘kiracı’ durumunda olması da dikkat çekiyor. Genel bütçe kapsamındaki kamu kurumlarının harcadığı kira bedeli 6,5 yılda 4,5 milyar lirayı buldu.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre CHP’li milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yayınlanan tasarruf genelgesine dikkat çekerek “Tasarruf genelgeleri olmasaydı ne kadar harcayacaklardı acaba?” dedi.

Bakırlıoğlu, Ocak 2018-Nisan 2024 döneminde hizmet binalarının kiraları ve taşıt kiralamaları için toplam 12 milyar 787 milyon 701 bin TL ödendiğinin altını çizdi.

“2021’DEKİ TASARRUF TEDBİRLERİ SONRASI HARCAMALAR KATLANDI”

CHP’li Bakıroğlu, 2021 yılında alınan tasarruf tedbirlerine rağmen harcamaların 3 kat arttığını vurgulayarak, “2021 yılında 543 milyon 750 bin TL olan kamuda bina kiralama bedeli, tasarruf genelgesinden sonra 2022 yılında 916 milyon 180 bin TL’ye çıktı” dedi.

Benzer bir tablonun araç kiralama bedelinde de açığa çıktığını anlatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Madem bu genelgelere uymayacaksınız, neden çıkarıyorsunuz? 2021’de yayınlanan bu tedbirlere uyulsaydı 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren tasarruf ve verimlilik paketine gerek bile kalmazdı. Allah'tan genelge yayınlamışlar da kiralamaya 12,5 milyar lira harcanmış. Bir de yayınlanmamış olsaydı bu millet ne yapardı? AKP dönemindeki özelleştirme ve satışlardan sonra kamu kurumları ancak kiralık binalarda hizmet verebilir hale getirildi.”