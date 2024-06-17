Kaplumbağalar geldi denizanaları göç etti

Kaynak: DHA
Kaplumbağalar geldi denizanaları göç etti

Mersin’de sahillerde sayısı hızla artan göçmen denizanaları yerini deniz kaplumbağalarına bırakıyor. Kaplumbağalar yumurta bırakmak için gelirken denizanaları göç ederek sahilleri terk etti.

Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen ve son dönemde sahillerde sayısı artan göçmen denizanaları yerini deniz kaplumbağalarına bıraktı. Denizanaları, havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak için bölgede yoğunluk oluşturmasıyla beraber sahilleri terk etti.

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'BU SENE TURİZMİ ETKİLEMESİNİ BEKLEMİYORUZ'

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, sahillerde korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Denizanalarının beklendiği gibi haziran ayı başında sahillerden temizlendiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, "Kış ortalarındaki öngörülerimiz çıktı. Şu an sahillerimizde denizanası yok. Mersin Körfezi'nde denizanalarının sayıları, son 10 yıldır giderek artıyor. Özellikle 'göçmen denizanası' dediğimiz 'rhopilema nomadica' türü çok artıyor. Şubat ayında artan bir popülasyon var ve nisan sonuna kadar kalıyor. Bu sene de benzer bir şey gördük. Nisan ayı sonunda da havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının gelmesiyle sahilleri terk ettiler. Deniz kaplumbağaları, caretta carettalar, bunlarla besleniyor. Açıkta 300-400 kulaçta hala varlar. Eğer akıntılarla sahile taşıma olmazsa, yaz aylarında Mersin sahillerinde denizanası görmeyi beklemiyoruz. Her zaman turizmi etkileme potansiyeli olan bu türün bu sene turizmi etkilemesini beklemiyoruz" diye konuştu.

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