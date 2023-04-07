Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'da noter huzurunda düzenlenecek törenle 517 hak sahibi, öğrenim durumlarına göre atanacak.

Hak sahiplerinden 146'sı arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

Bu kadroların yanında 243 memur, 102 hizmetli ve 26 da sürekli işçi kadrolarına atama olacak.

Ataması yapılacak 517 kişiyle bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556'ya ulaşacak.