Kamyon aniden şerit değiştirdi. Otobüs kamyona böyle çarptı

Bursa'da çalışma nedeniyle dubalar ile bölünen otoyolda aniden şerit değiştiren hafriyat kamyonuna, yolcu otobüsü çarptı. 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Kamyon aniden şerit değiştirdi. Otobüs kamyona böyle çarptı

Kaza,Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkisi Gebze istikametinde meydana geldi.

Yol yapım çalışması nedeniyle dubalar ile bölünen yolun sağ şeridinden ilerlediği sırada aniden sol şeride geçen hafriyat kamyonuna, Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön camı patlarken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüs şoförünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini sağlamak için gösterdiği çaba da görüntülere yansıdı. Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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