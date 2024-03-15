Kamyon değil mülteci kampı.. Kasaya onlarca Suriyeli kaçağı yüklemişler

Kaynak: İHA
Kamyon değil mülteci kampı.. Kasaya onlarca Suriyeli kaçağı yüklemişler
Hatay’da Suriyeli kaçaklara karşın yapılan operasyonlar kapsamında 123 kaçak Suriyeli ve 25 organizatör yakalandı. Görüntülerde kamyon kasasında onlarca Suriyelinin olduğu görüldü. Kamyon kasasının mülteci kampına benzetildiği görüntüler gündem oldu.

Açık kapı politikası ile ülkemize giren milyonlarca sığınmacı Türkiye’nin geleceği için bir beka sorunu olarak görülüyor. Kriminal suçlara karışan kayıt dışı yabancıla topluma rahatsızlık vermeye devam ediyor.

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Özellikle Suriye sınırındaki Hatay’da yoğun bir şekilde bulunan Suriyeli kaçaklara yönelik operasyon düzenlendi. 1 Şubat 14 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 organizatör ve 123 Suriyeli kaçağın yakalandığı bildirildi.

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Araç bagajına saklanan kaçakların çıkış anları, bir kamyon arkasına bağlanan römorkun içerisinde yer alan Suriyeli kaçakların görüntüsü de basına servis edildi. Kamyon kasasında çıkan Suriyeliler Mülteci kampını andırdı.

16 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 araç ise bağlandı. Bir olayda ise sedan bir aracın bagajından çıkan 3 Suriyeli görüntülere yansıdı.

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