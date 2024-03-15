AKP Milletvekili Mustafa Kayış 'Filistinli Gazzeli kardeşim oy oranımızı takip ediyor'

Serhat Ağa
AKP Milletvekili Mustafa Kayış 'Filistinli Gazzeli kardeşim oy oranımızı takip ediyor'
Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat’ın proje tanıtım toplantısına katılan AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış yerel seçimlerde AKP’nin alacağı oy oranını Filistinli, Gazzeli insanların takip edeceğini açıkladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Belediye başkan adayları vaatlerini ve proje açıklamalarına hız verdi. Bu çalışmalar sırasında skandal bir söylem Adıyaman’da meydana geldi. AKP’nin Adıyaman Belediye başkan adayı Ziya Polat, 3 Mart tarihinde proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Toplantıya AKP’nin Adıyaman Milletvekilleri de katıldı. Milletvekili Mustafa Alkayış, proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’nin oy oranlarını Filistinli, Gazzeli insanların takip edeceğini söyledi.

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Alkayış’ın konu hakkındaki skandal açıklamaları şu şekilde:

"Kardeşlerimiz Ak partinin oylarını takip ediyor. Biz oyları Adıyaman’da veriyoruz, ancak biliyoruz ki: gece uykusunda İsrail’in hain bombaları ile toprağa vermiş çocuğunu toprağa vermiş hiçbir günahı olmayan masum, kadın, genç, erkek, yaşlı Gazzeli Filistinli kardeşlerimiz oy oranımızı takip ediyor.

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O yüzden bük bu dava bu onur bu şeref bu camianın bu teşkilatın bizlerin üzerindedir."

Alkayış'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada tepki ile karşılandı.

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