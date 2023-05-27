Kamyon kasasında tuğla kamuflajlı göçmen kaçakçılığı

Edinilen bilgiye göre, kamyon kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki uygulama noktasında plakası alınan kamyonu durdurdu.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu kamyon kasasının çevresi tuğla ile örülürken, ekiplerin tuğlaları indirmesinin ardından kamyon kasası içinden 13 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler kamyondan indirilirken, birisi kamyon sürücüsü olmak üzere İ.H.K. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yasa dışı insan kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.H.K. ve E.A. isimli şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)