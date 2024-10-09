Kamyon talaşlarla yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyon talaşlarla yandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde talaş yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu Körfez mevkisinde Furkan D. idaresindeki 35 AD 6870 plakalı talaş yüklü kamyonun kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü kamyonu kenara çekti.

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Talaşların alev aldığını gören Furkan D., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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Sürücü Furkan D., sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'den talaş yükleyip Düzce'ye gitmek üzere yola çıktığını, Körfez gişelerini geçtikten sonra duman fark edip kamyonu güvenli bir alana çektiğini ve itfaiyeyi aradığını belirtti.

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