Kamyona arkadan çarpan gencin acı ölümü

Gaziantep'te seyir halindeyken park halindeki kamyona arkadan çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kamyona arkadan çarpan gencin acı ölümü

Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan oto tamircisi Can Malat (25), bir anda kontrolden çıktıktan sonra park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Olay sonrası motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Can Malat'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Genç sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Malat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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