Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi

Kaynak: DHA
Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi
Bursa'da kamyonetin minibüse yandan çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kaza, saat 08.00 sularında kontrolsüz bir kavşakta gerçekleşti. Paşaören Sokak'ta seyreden Yusuf Ç. (30) idaresindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet, Hicran Sokak'tan çıkan İsmail D.'nin (21) kullandığı 19 ADD 565 plakalı minibüse yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüs ise havada asılı kaldı. Kazada sürücülerle birlikte minibüsteki Faruk Ç. (32) yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan 3 yaralı kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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