Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Antalya'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandığı aktarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dün Barbaros Caddesinde Salkımevler istikametine seyir halindeki Cem Kara'nın kullandığı motosikletin 3069 sokak kavşağına geldiğinde 3069 Sokaktan Barbaros Caddesine çıkmakta olan İbrahim Baki Ergün'ün kullandığı plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; yaralanan ve motosiklette yolcu olduğu bildirilen Mehmet Abaylı, kendi imkanıyla tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine gitti.

Son Haberler
Piyasalarda altın fırtınası. Durdurulamayan yükseliş
Piyasalarda altın fırtınası. Durdurulamayan yükseliş
Özgür Özel canlı yayında konuşuyor. Erdoğan'a cevap veriyor
Özgür Özel canlı yayında konuşuyor. Erdoğan'a cevap veriyor
Galatasaray Osimhen’i getiren adamın kapısını çalacak. Cenk Ergün’ün istifası sonrası büyük sürpriz
Galatasaray Osimhen’i getiren adamın kapısını çalacak. Cenk Ergün’ün istifası sonrası büyük sürpriz
Avrupa'nın en büyük genelevine el konuldu
Avrupa'nın en büyük genelevine el konuldu
Kedinin tehlikeli oyunu
Kedinin tehlikeli oyunu