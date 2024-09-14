Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dün Barbaros Caddesinde Salkımevler istikametine seyir halindeki Cem Kara'nın kullandığı motosikletin 3069 sokak kavşağına geldiğinde 3069 Sokaktan Barbaros Caddesine çıkmakta olan İbrahim Baki Ergün'ün kullandığı plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; yaralanan ve motosiklette yolcu olduğu bildirilen Mehmet Abaylı, kendi imkanıyla tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine gitti.