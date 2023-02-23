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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Çorum’da kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:30
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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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İHA’nın haberine göre kaza, Çevreyolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ö. yönetimindeki 06 DG 6499 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdikten sonra şarampole yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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