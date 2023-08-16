Kamyonete çarpan minibüsün şoförü araçta sıkıştı

Kaza, 15:00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi.

İddiaya göre Emrah Odabaşı'nın kullandığı 34 NL 4799 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hüseyin Erkal'ın kullandığı 33 EJ 7131 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın ardından minibüs şoförü Emrah Odabaşı araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Odabaşı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.