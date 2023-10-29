Kamyonetin aynasına çarptı, otomobilin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin aynasına çarparak yola fırlayan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin altında sürüklendi. Üçüncü bir aracın karışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kamyonetin aynasına çarptı, otomobilin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki motosikletin, Gültepe kavşağına geldiği sırada yolun sağından sol tarafta bulunan kavşağa dönmesiyle meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Reşit H.’nin kullandığı kapalı kasa kamyonetin aynasına çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Motosiklet sürücüsü daha sonra aynı istikamette gitmekte olan Hasan E.’nin kullandığı otomobilin altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bu sırada Hasan E.‘nin yanında seyir halinde olan Faruk A.’nın kullandığı otomobile çarpması sonucunda da 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Kiyatmaz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TRAFİK POLİSİ: KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN HIZINIZI DÜŞÜRÜN

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisi, araç sürücülerinin kaza anını anlatmalarının ardından araç sürücülerine nasihatte bulundu.

Kendilerine yeşil ışık yanmış olsa bile araçların hızını azaltması gerektiğini belirten trafik polisi, “Şu an kazaya karışan araçların tamamı 90 ve 110 hızla gittiğini söylüyor. Kavşağa gelince ışığın renginin ne olduğuna bakılmaksızın araçlar hızlarını yol kenarındaki uyarı tabelalarında gösterildiği üzere önce 70, sonra 50, kavşağa girerken de 30’a düşürmelisiniz. Burada bana yeşil ışık yanıyor diye 90-100 ile girerseniz bugün yaşanan kazalar kaçınılmaz olur” diye konuştu.

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