Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak-İzmir karayolu Güre köyünde meydana gelen olayda, Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Y.H.'nin kullandığı 45 L 0177 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Nazife Karakoç’a (77) hızla çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Nazife Karakoç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Karakoç’un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Y.H. yaşanan olay sonrası gözaltına alınırken, ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.