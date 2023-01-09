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Kan donduran detay ortaya çıktı: Annen kefenini hazırlasın 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Necmiye Vural'ın cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin tabutunu taşımak isteyen kızı ise "Çok ağır, taşıyamıyorum. Annem katledildi" diyerek sinir krizi geçirdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:47
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Kan donduran detay ortaya çıktı: Annen kefenini hazırlasın 

Kan donduran detay ortaya çıktı: Annen kefenini hazırlasın 
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Olay 7 Ocak günü saat 12.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi 9602 Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necmiye Vural (40), 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı M.A.'dan evli olduğunu öğrendiği için ayrılmak istedi. Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.'nın tabancasından çıkan mermilerle karnından vuruldu. Vural kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vural'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak cenaze aracına nakledildi. Öte yandan, M.A., polis ekiplerince Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde olayı ret ettiği fakat devam eden sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Necmiye Vural'ın naaşı Limontepe Merkez Camii'ne getirilirken, cenazeye Vural'ın çocukları Selin Elalmış (25), Mehmet İçen (20) ve Zeynep İçen'in (16) yanı sıra akrabalar ve sevenleri katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Vural'ın büyük kızı annesinin tabutunu taşımak isterken, "Çok ağır, taşıyamıyorum. Annem katledildi" diyerek sinir krizi geçirdi. Talihsiz kadının çocukları yakınlarının telkinleriyle güçlükle ayakta dururken, cenaze defnedilmek üzere Buca Mezarlığı'na götürüldü.

"ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN" DİYE TEHDİT SAVURMUŞ

Öte yandan cinayet zanlısı M.A.'nın, olaydan kısa bir süre önce Necmiye Vural'ın küçük kızı Zeynep'e "Annen kefenini hazırlasın" diyerek tehdit savurduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(AA)

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