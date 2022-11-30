Denizli’de vahşet: 20 yaşındaki eşini boş araziye götürüp başını kesti

İHA’da yer alan habere göre olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı E.I (20) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan A.E.I (24) kavgayı ayırmaya çalışan babası H.I'yı (52) bacağından bıçakladı.







Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı A.E.I, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.







Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif I.'yı başını keserek öldürdü.







YARALI BABASININ YANINDA TESLİM OLDU

Yaşanan dehşet dolu anların şahidi olan anne N.I'nın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.







Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.







Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören A.E.I, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.







Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba H.I, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.







BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.E.I’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi.







Kadın cinayeti kurbanı olan Elif I'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı.







Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





