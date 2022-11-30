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Denizli’de vahşet: 20 yaşındaki eşini boş araziye götürüp başını kesti

Türkiye güne bir kadın cinayetiyle daha uyandı... Denizli’de cani koca, karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını bıçakla keserek öldürdü. Cinayetin ardından evine dönen adam, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:43
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Denizli’de kan donduran kadın cinayeti: 20 yaşındaki eşini boş araziye götürüp başını kesti

Denizli’de vahşet: 20 yaşındaki eşini boş araziye götürüp başını kesti
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İHA’da yer alan habere göre olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı E.I (20) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan A.E.I (24) kavgayı ayırmaya çalışan babası H.I'yı (52) bacağından bıçakladı.



Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı A.E.I, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.



Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif I.'yı başını keserek öldürdü.



YARALI BABASININ YANINDA TESLİM OLDU
Yaşanan dehşet dolu anların şahidi olan anne N.I'nın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.



Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.



Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören A.E.I, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.



Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba H.I, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.E.I’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi.



Kadın cinayeti kurbanı olan Elif I'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı.



Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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Ötüken
30.11.2022 10:34
Bu işlerin sorumlusu içişleri bakanlığıdır.Onun görev alanıdır.Bu vahşetler artarak devam ettiğine göre bu bakanlık millete karşı olan görevlerini yerine getirmiyor demektir.Derhal soruşturma açılmalı  
 
murtaza
30.11.2022 10:05
Bu kocasından kafasını kesmek lazım  
 
mmt
30.11.2022 09:57
ülkem nasıl böyle vahşileşti.idam için urgan atan eylemsiz nerdesin .artık ülkemde idamı referanduma sunsanıza.kendi menfaatinizi sunmayın.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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