27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de kadın cinayeti: 22 yaşındaki Tuba Kul, 'erkek arkadaşı' tarafından katledildi

İzmir'de kadın cinayeti: 22 yaşındaki Tuba Kul, 'erkek arkadaşı' tarafından katledildi

İzmir'de akşam saatlerinde kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle tartışan Caner G., kız arkadaşı Tuba Kul’u silahlı vurup defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 03:04
Takip Et

İzmir'de 22 yaşındaki Tuba Kul, 'erkek arkadaşı' tarafından katledildi

İzmir'de kadın cinayeti: 22 yaşındaki Tuba Kul, 'erkek arkadaşı' tarafından katledildi
+
Aa
-

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, 22 yaşındaki Tuba Kul ile erkek arkadaşı Caner G. arasında tartışma çıktı. C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.

Caner G., ardından kanlar içerisinde yere yığılan Tuba Kul'u art arda bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
1
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
2
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
3
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
4
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
5
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
6
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
﻿13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
﻿13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
﻿FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
﻿Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
﻿Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.