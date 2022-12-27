İzmir'de kadın cinayeti: 22 yaşındaki Tuba Kul, 'erkek arkadaşı' tarafından katledildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, 22 yaşındaki Tuba Kul ile erkek arkadaşı Caner G. arasında tartışma çıktı. C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.

Caner G., ardından kanlar içerisinde yere yığılan Tuba Kul'u art arda bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.