Türkiye 2023'e kadın cinayetiyle uyandı. 2 eşini öldürdü cezaevinden izne çıktı, dini nikahlı eşini öldürdü

Türkiye’de 2023’te de kadın cinayetleri durmuyor. Manisa’nın Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki metruk bir binada yaşanan olayda; bir kadının bina girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada Mutlu M.’nin cansız bedenine ulaştı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DAHA ÖNCE İKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A’nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M’yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Necati A’nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A’yı bıçaklayarak, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A’yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sanığın, iki yıl önce koronavirüs tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU’NDAN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından habere isyan etti.

Kaftancıoğlu, şu paylaşımda bulundu:

Yeni yılın ilk gününde önüme düşen ilk haberin kadın cinayeti olması 🙁

Nasıl başlamış olursa olsun sonunu güzel getirmek hepimizin elinde…

Ve başaracağız bunu.